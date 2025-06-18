شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: 24 قتيلا إسرائيليا منذ بدء العمليات العسكرية مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام عبرية أن عدد قتلى الهجمات الإيرانية منذ بداية التصعيد العسكرى بين إسرائيل وطهران وصل إلى 24 قتيلا، وأكثر من 300 مصاب.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها السادس، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".