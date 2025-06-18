شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أمريكى: توجيه ضربة لإيران مجرد خيار فى اجتماع ترامب مع فريقه والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، نقلا عن إعلام أمريكى بأن توجيه ضربة لإيران كان مجرد أحد الخيارات فى اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومى.

وفى وقت سابق، قالت وسائل إعلام عالمية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قبيل مشاورة الأخير مع فريق الأمن القومى الأمريكى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد لوح بتدخل عسكرى أمريكى وشيك بعد مطالبته فى تصريحات إعلامية الاثنين بإخلاء العاصمة الإيرانية طهران.