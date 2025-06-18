شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أمريكى: اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومى لم يسفر عن اتخاذ قرار الهجوم على إيران والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، نقلا عن إعلام أمريكى بأن اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومى لم يسفر عن اتخاذ قرار بشأن شن هجوم على إيران.

وتدخل عمليات التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل يومها السادس، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، فى واحدة من أعنف الضربات العسكرية التى تطال العمق الإيرانى منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضى على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".