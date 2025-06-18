شكرا لقرائتكم خبر عن البالون الطائر مغامرة ساحرة تحلق بالسياح على ارتفاع 2000 قدم بالأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مغامرة ساحرة لا تنتهى متعتها تخرج بصورة يومية فى الشتاء والصيف فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، وهى رحلات البالون الطائر التى ينتظرها الأفواج من حول العالم بصورة يومية للتحليق على ارتفاع 2000 قدم لمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعة الجبلية والطبيعة الخضراء للمدينة التاريخية من السماء، والحصول على 40 دقيقة من البهجة والسحر والجمال.

وفى هذا الصدد تحقق رحلات البالون الطائر التى تغرد بصورة يومية فى سماء البر الغربى حالة من السحر والجمال والبهجة للسياح القادمين من حول العالم، والتى تخرج رحلات البالون من وقت شروق الشمس وتستمر حتى قبل الظهيرة، حيث أن البالون الطائر أهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى.

وتحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالميًا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث تضم حاليًا أكثر من شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكبا.

وخلال زيارات السياح للأقصر يحجز الجميع رحلات البالون الطائر، ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، موضحًا إنه يتهافت السائحون على إلتقاط الصور التذكارية فى أرض المطار وداخل باسكت البالون للإستمتاع بها كذكرى تاريخية فى حياتهم بتلك الرحلات المبهرة.

وبعد رحلة البالون تستمر الرحلة الخيالية بزيارة المعابد الفرعونية فى شرق وغرب المحافظة، حيث تضم الأقصر معابد الكرنك أكبر وأقدم دور عبادة فى العالم، ومعبد الأقصر ومعبد الرمسيوم ومعبد الملكة حتشبسوت ومعبد مدينة هابو، بجانب سلسلة من المقابر االتاريخية المفتوحة لزيارات الجمهور، فبرغم تقلبات الطقس وارتفاعه تدريجيًا فى شهر أبريل إلا أنه لا تزال تجذب معابد الكرنك الأفواج الكبيرة القادمة من مختلف دول العالم على محافظة الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة، والتى تستمتع بمعرفة التاريخ المصرى القديم وحضاراته المختلفة، داخل المعبد الأقدم والأكبر فى العالم لعبادة الثالوث المقدس فى فترة التاريخ الفرعونى.

البالونات الطائرة تحلق بصورة يومية فى سماء الأقصر



التحليق اليومى لرحلات البالون الطائر فى الأقصر



السحر والجمال للسياح مع تحليق رحلات البالون صباحاً



تحليق رحلات البالون الطائر مع شروق الشمس يومياً



جانب من التحليق اليومى لرحلات البالون الطائر بالأقصر



جانب من المشاهد الساحرة لتحليق البالونات الطائر



جانب من تجهيز رحلات البالون الطائر بمطار البر الغرب



سحر انطلاق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر



سحر تحليق البالونات الطائرة فوق الأقصر



مشهد ساحر لتحليق رحلات البالون الطائر وقت الشروق