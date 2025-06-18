شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى: ارتفاع قتلى إيران منذ بداية الحرب لـ585 والإصابات إلى 1326 والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، نقلا عن إعلام إيرانى بارتفاع عدد القتلى فى إيران منذ بدء الضربات الإسرائيلية إلى 585 والإصابات إلى 1326.

يُذكر أن تل أبيب شنت فجر يوم الجمعة الماضى هجومًا جويًا واسعًا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية فى إيران، استهدف منشآت بارزة مثل نطنز وأصفهان وفوردو، فيما ردت إيران بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية، مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي.