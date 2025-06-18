أخبار مصر

أماكن وطرق سداد المصروفات الدراسية 2026 لطلاب المدارس.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

أماكن وطرق سداد المصروفات الدراسية 2026 لطلاب المدارس.. اعرف التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن وطرق سداد المصروفات الدراسية 2026 لطلاب المدارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أماكن وطرق سداد المصروفات لطلاب المدارس للعام الدراسى المقبل، 2025،2026، كالتالى:

ـ يتم الالتزام بسداد المصروفات الدراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ـ يتم السداد فى مكاتب الهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الإلكترونى المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ـ يتم السداد بموجب الرقم القومى للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية.

ـ يكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف للطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائة ورياض الأطفال والصف الأول الإعدادى والأول الثانوى.

- قيمة مصروفات التلاميذ فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى 312.60 جنيه.

- مصاريف الصفين الثانى والثالث الإعدادى 212 جنيها و60 قرشا.

ـ الصف الأول الثانوى العام 527 جنيها و60 قرشا.

ـ الصفان الثانى والثالث الثانوى 512 جنيها و60 قرشا.

- الصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات 227 و60 قرشا وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 212 جنيها و60 قرشا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements