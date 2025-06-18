شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن وطرق سداد المصروفات الدراسية 2026 لطلاب المدارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أماكن وطرق سداد المصروفات لطلاب المدارس للعام الدراسى المقبل، 2025،2026، كالتالى:

ـ يتم الالتزام بسداد المصروفات الدراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ـ يتم السداد فى مكاتب الهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الإلكترونى المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ـ يتم السداد بموجب الرقم القومى للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية.

ـ يكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف للطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائة ورياض الأطفال والصف الأول الإعدادى والأول الثانوى.

- قيمة مصروفات التلاميذ فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى 312.60 جنيه.

- مصاريف الصفين الثانى والثالث الإعدادى 212 جنيها و60 قرشا.

ـ الصف الأول الثانوى العام 527 جنيها و60 قرشا.

ـ الصفان الثانى والثالث الثانوى 512 جنيها و60 قرشا.

- الصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات 227 و60 قرشا وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 212 جنيها و60 قرشا.