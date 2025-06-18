شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال عمليات البحث عن مفقودين أسفل ركام عقار السيدة زينب المنهار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يستكمل رجال الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث عن أى مفقودين من الأسر المتواجدة داخل العقار المنهار بمنطقة السيدة زينب، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

وأخلت الأجهزة المعنية السكان من عقار مجاور لموقع انهيار منزل فى منطقة السيدة زينب، تحسبا لحدوث أى تشققات فى العقار أثناء إجراء عمليات البحث عن مفقودين، وتم إنزال كافة السكان حرصا على سلامتهم.

وكانت سيدة لقت مصرعها وأصيب شخصان إثر انهيار منزل من أرضى و4 طوابق بمنطقة السيدة زينب، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفية والمصابين إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى بانهيار منزل فى السيدة زينب وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة انهيار منزل من أرضى و4 طوابق فى السيدة زينب، وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن أى ناجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



العقار المنهار بالسيدة زينب



العقار المنهار بالسيدة زينب



العقار المنهار بالسيدة زينب