شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام فارسية: دوى انفجارات فى شرق طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وسائل إعلام فارسية، فجر الأربعاء، خبر يفيد سماع دوى انفجارات فى شرق العاصمة الإيرانية طهران، وتحديدا فى أطراف أحياء حكيمية وتهرانبارس.

وكان الجيش الإسرائيلى قد أصدر تحذير فى وقت سابق لسكان المربع 18 الكائن فى وسط العاصمة الإيرانية طهران فجر الأربعاء، مطالبا إياهم بسرعة إخلاء مساكنهم لاحتمالية تعرضها لقصف قريب.

وأعلن جيش الاحتلال تدميره لمنصات صواريخ ومواقع عسكرية داخل الجمهورية الإسلامية.

وأطلقت إيران دفعات صاروخية تسببت فى بعض الحرائق فى عدة مناطق بجنوب ووسط دولة الاحتلال دون تسجيل أى إصابات بشرية، وقدرت وسائل الإعلام العبرية إطلاق طهران 20 صاروخا فى الدفعة الأخيرة.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها السادس، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".