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مواعيد قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح

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مواعيد قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 18 يونيو 2025 05:00 ص

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس، وذلك فى إطار استعدادتها لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

مواعيد قطارات المصيف:

    
تم تشغيل قطار 1933 / 1934 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / مرسي مطروح يومياً، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالى.


تم تشغيل قطار 1935 / 1936 ( ثالثة مكيفة ) مرسى مطروح / القاهرة يومياً، يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 45: 13 ويصل محطة القاهرة الساعة 55: 20.
     
بداية من السبت القادم، يتم تشغيل قطار 773 / 772 ( نوم + ثانية أسبانى مكيف ) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) من كل أسبوع، يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى .
   
و من يوم الأحد القادم يتم تشغيل قطار 775 / 774 ( نوم + تانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع، يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى .

الأحد القادم يتم تشغيل قطار 773 / 772 ( أولى + ثانية أسبانى مكيف) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع، يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى .

الإثنين القادم يتم تشغيل قطار 775 / 774 (أولى + ثانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) من كل أسبوع، يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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