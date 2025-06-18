شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى: جيش الاحتلال هاجم منشأة إنتاج صواريخ خجير قرب طهران والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، نقلا عن إعلام إيرانى بأن جيش الاحتلال هاجم منشأة إنتاج صواريخ خجير قرب طهران، وهو نفس الموقع الذى استهدفه فى أكتوبر.

يُذكر أن تل أبيب شنت فجر يوم الجمعة الماضى هجومًا جويًا واسعًا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية فى إيران، استهدف منشآت بارزة مثل نطنز وأصفهان وفوردو، فيما ردت إيران بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية، مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي.