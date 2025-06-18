شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقار مجاور للمنزل المنهار فى السيدة زينب من السكان والان مع تفاصيل الخبر

أخلت الأجهزة المعنية السكان من عقارا مجاورا لموقع انهيار منزل فى منطقة السيدة زينب، تحسبا لحدوث أى تشققات فى العقار أثناء إجراء عمليات البحث عن مفقودين، وتم إنزال كافة السكان حرصا على سلامتهم.

وكانت سيدة لقت مصرعها وأصيب شخصان إثر انهيار منزل من أرضى و3 طوابق بمنطقة السيدة زينب، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفية والمصابين إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار منزل فى السيدة زينب، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل من أرضى و3 طوابق فى السيدة زينب، وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن أى ناجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.