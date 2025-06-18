شكرا لقرائتكم خبر عن حالتا وفاة وإصابة 5 آخرين فى انهيار منزل فى السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد المتوفين لـ2 وأصيب 5 آخرين إثر انهيار عقار فى منطقة السيدة زينب، ونقلوا إلى المستشفى وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث عن أى مفقودين.

وكانت سيدة لقت مصرعها وأصيب شخصان إثر انهيار منزل مكون من دور أرضى و3 طوابق بمنطقة السيدة زينب ونقلت سيارات الإسعاف المتوفية والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار منزل فى السيدة زينب، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل من أرضى و3 طوابق فى السيدة زينب، وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن أى ناجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



