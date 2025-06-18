شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعلن عن قصف مجمع لتطوير الصواريخ شرق طهران والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، بأن جيش الاحتلال أعلن عن قصف مجمع لتطوير الصواريخ بالقرب من منشأة بارشين شرق طهران.

وتدخل عمليات التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل يومها السادس، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، فى واحدة من أعنف الضربات العسكرية التى تطال العمق الإيرانى منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضى على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".