شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية بالعام الدراسى المقبل 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات من الطلاب يتم إعفائهم من المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية للعام الدراسى المقبل 2026 وهم:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة.

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى يتم إعداده من الإخصائى الاجتماعى بالمدرسة.

- أبناء مصابى الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء.

- ولطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة.

- المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، ولا يسرى هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.

- ويستثنى من سداد رسم قادرون باختلاف طلاب مدارس التربية الخاصة الفكرية - السمعية - البصرية.

- ويستثنى من سداد أقساط التأمين الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية.

- يجب أن يكون إيصال سداد المصروفات الدراسية من ضمن مسوغات وأوراق ملف التقديم بالمدرسة.

- يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين، نيابة عن طلاب مدارس حلايب وشلاتين، وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، والجهات التابعة لها (خدمة - معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا لجميع المديريات التعليمية بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسى 2026/2025، وتحقيقا لانضباط منظومة العمل المالى من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة وتعظيم منافع الأغراض المخصصة من أجلها، كالتالى:

- استمرار العمل بضوابط القرار الوزارى رقم ( 162 ) بتاريخ 2024/9/12 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسى 2025 /2024 طبقا للفئات السداد المبلغة للهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الالكترونى المتعاقد معها من قبل الوزارة وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى والصف الأول الثانوى بنوعيه (عام وفنى) وكذلك فصول الخدمات المسائية (عام ووفنى) للعام الدراسى 2026/2025 مع التوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب كأحد مسوغات قبول الملف.

- طلاب المستوى الثانى رياض أطفال بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها المنقولين للصف الاول الابتدائى برفق بالملف وإيصال سداد الرسوم الدراسية.

- طلاب الصف الأول الإعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب (الصور الشخصية - محل الإقامة - الخ) ويرفق به ايصال سداد المصروفات، مع الأخذ فى الاعتبار الآتى:

- لا يخل الالتزام يسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى وفق ما توضح سابقا الالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزارى المزمع اصداره بشان تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية عن العام الدراسى 2025 / 2026 فور صدورة بالنسبة للطلاب غير المسددين حتى تاريخ صدور القرار.

- لا يخل الالتزام بسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى بفصول الخدمات المسائية (عام وفني) وفق ما توضح سابقًا بالالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزارى المزمع إصداره أو التعديلات التى ترد فى القرارات المنشاه لفصول الخدمات المسائية خلال العام الدراسى 2026/2025 وذلك لحالات الطلاب المسددين للمصروفات بعد تاريخ إصدار القرار الوزارى أو التعديلات المشار إليها.

- يؤخذ فى الاعتبار حالات الإعفاء الواردة بالقرار الوزارى رقم 162 بتاريخ 2024/9/12 الصادر بشأن تحديد الرسوم

والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسى 2025/2024 والكتاب الدورى رقم 40 بتاريخ 2023/11/23 الصادر بشأن أجزاء البحث الاجتماعى، ولايسرى الاعلاء على الرسوم المقررة يقوانين.

- تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم ( خدمه / معاش ) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والانشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم ( العام والفنى ) المنصوص عليها بالقرار الوزارى 62 لسنة 2024، ولا يسرى هذا التخليص على الرسوم المقررة بقوانين والقسط التأمينى لصندوق التامين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر.

- أن يتم الإلتزام بسداد المصروفات الدراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية والمبلغ بها مكاتب الهيئة القومية للبريد ومناقة الدفع الالكترونى المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك بموجب الرقم القومى للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.. برجاء التنبيه على المختصين بمراعاة ما ورد بموافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتأكد من النشر على ذوى الصلة للأهمية ومنعا لتعرض المسئولين بالإدارات والمدارس للمسائلة القانونية.