شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيرانى: عمليتنا تمثل بداية نهاية أسطورة الدفاع الجوي لجيش الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الثورى الإيرانى فى بيان نشر فجر الأربعاء أن العملية العسكرية الجارية ستمثل بداية نهاية أسطورة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلى، حسب وسائل إعلام فارسية.

وكان الحرس الثورى قد أصدر تحذيرا لسكان منطقة "نيفيه تسيديك" فى تل أبيب لإخلاء منازلهم، هذا وسط عمليات قصف عنيفة يشنها سلاح الجو الإسرائيلى ضد عدة مناطق فى الجمهورية الإسلامية، على رأسها العاصمة طهران.

وأصدر جيش الاحتلال بدوره تحذيرا لسكان المربع 18 فى وسط العاصمة الإيرانية، قبل شن الهجمات الجوية التى تتصدى لها دفاعات إيران فى الوقت الحالى.

وتوعد المرشد الأعلى، على خامنئى، فى وقت سابق دولة الاحتلال عبر تغريدة على حسابيه العربى والفارسى، مؤكدا أن بلاده لن تساوم "العدو الإرهابى الصهيونى".

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها السادس، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".