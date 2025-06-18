شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. بدء أعمال رصد الدرجات وإعلانها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، أعمال رصد الدرجات لنتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، وذلك بكنترول الإعدادية بالقليوبية، وذلك بالتوازى مع أعمال التصحيح لباقى مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية، تمهيدا لإعدادها ونشرها على موقع المديرية بعد اعتمادها من قبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والتى من المقرر أن يتم إتاحتها للطلاب الأسبوع المقبل.

وتابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انتظام أعمال تصحيح مواد "اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية، والرياضيات، والعلوم"، ضمن مواد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، من داخل مدارس بن خلدون الابتدائية، و25 يناير الإعدادية بنات، والإمام محمد عبده، وناصر الإعدادية بنين، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وبحضور محمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وشدّد مدير تعليم القليوبية، خلال الجولة، على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط فى العمل، وتجنب الأخطاء، وعدم إهمال أى جزء مجاب عنه من قبل الطالب وضرورة المراجعة الدقيقة، ومراعاة صالح الطلاب، مؤكدا على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الدقة والانضباط خلال مراحل التصحيح ورصد الدرجات، مشيرًا إلى أن أى أخطاء فى النتائج قد تتسبب فى ظلم للطلاب، وهو أمر غير مقبول تمامًا.

ووجه "مصطفى عبده"، بضرورة ضبط لجان التقدير والالتزام بتعليمات الأمن المستديمة وتوافر وسائل الأمن والسلامة، واتباع كافة التعليمات التى تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن المقر، وتوفير سبل الراحة للمصححين.

وأشار، إلى أن هناك متابعة يومية لسير العمل داخل لجنة النظام والمراقبة "كنترول الإعدادية العامة"، للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات، وضمان إعلان نتائج عادلة تعكس أداء الطلاب الفعلي.