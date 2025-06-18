شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إيرانية: المضادات الدفاعية تتصدى لأهداف إسرائيلية فوق سماء طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة تسنيم الفارسية فجر الأربعاء أن المضادات الدفاعية تتصدى لأجسام إسرائيلية فوق سماء العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وسائل إعلام عالمية بدوى انفجارات ضخمة فى العاصمة الإيرانية طهران، فى عمليات لقصف إسرائيلى على إيران.

وكان الجيش الإسرائيلى قد أطلق تحذيرا لسكان المربع 18 فى وسط طهران قبل قليل، مطالبا إياهم بسرعة إخلاء منازلهم.

ويأتى القصف الإسرائيلى بعد دفعة صواريخ إيرانية قدر عددها بـ20 صاروخ باليستى، أصابت مواقع فى وسط وجنوب إسرائيل، لتسبب حرائق دون أى خسائر بشرية، حسب إسعاف دولة الاحتلال.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها السادس، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3"