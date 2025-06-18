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القاهرة الإخبارية: طيران حربى كثيف فوق مدن شمال العراق والعاصمة بغداد

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القاهرة الإخبارية: طيران حربى كثيف فوق مدن شمال العراق والعاصمة بغداد

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القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى

الأربعاء، 18 يونيو 2025 02:54 ص

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، بأن هناك طيرانا حربيا  كثيفا فوق مدن شمال العراق والعاصمة بغداد.

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، أن هناك أنباء عن استهداف قاعدة ميرون الجوية شمال إسرائيل.

من ناجية أخرى أعلن الأردن إطلاق صافرات الإنذار فى عدد من مناطق المملكة، وذلك فى ظل التصعيد العسكرى الإقليمى ورصد أجسام طائرة فى الأجواء الأردنية.

وحثت مديرية الأمن العام في الأردن - حسبما أذاعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - الأردنيين على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد خامنئى، قائلا فى تدوينة بموقع التواصل الإجتماعى "سوشيال تروث" "أنهم- فى الولايات المتحدة- على علم بمخبأ خامنئى، ويمكنهم استهدافه بسهولة، ولكن ليس الأن".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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