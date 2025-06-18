شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: طيران حربى كثيف فوق مدن شمال العراق والعاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، بأن هناك طيرانا حربيا كثيفا فوق مدن شمال العراق والعاصمة بغداد.

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، أن هناك أنباء عن استهداف قاعدة ميرون الجوية شمال إسرائيل.

من ناجية أخرى أعلن الأردن إطلاق صافرات الإنذار فى عدد من مناطق المملكة، وذلك فى ظل التصعيد العسكرى الإقليمى ورصد أجسام طائرة فى الأجواء الأردنية.

وحثت مديرية الأمن العام في الأردن - حسبما أذاعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - الأردنيين على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد خامنئى، قائلا فى تدوينة بموقع التواصل الإجتماعى "سوشيال تروث" "أنهم- فى الولايات المتحدة- على علم بمخبأ خامنئى، ويمكنهم استهدافه بسهولة، ولكن ليس الأن".