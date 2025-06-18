شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات من الزراعة لمزارعى الخوخ خلال شهر يونيو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعى برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر يونيو.

تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة.

- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها.

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

- استكمال برنامج جمع الثمار في الأصناف المبكرة ومتوسطة النضج.

- جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه الثمار لأنها مصدر للعدوة من محصول لآخر.

- حماية الثمار من العصافير عن طريق عمل أجراس من السلك لتخويفها وعدم الفتك بالمحصول.