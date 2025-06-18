شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بشركة أدوية بمرتبات تصل لـ 12 ألف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل طلبات الراغبين فى التقدم إلى وظائف جديدة، ضمن فرص العمل المعلن عنها بنشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

حيث أعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات العاملة بـ مجال الأدوية بمرتبات شهرية تصل إلى 12 ألف جنيه، وهي:

- 3 مندوب دعاية بمرتب شهرى 12 ألف جنيه.

- 4 عامل مخازن مرتب شهرى 7 آلاف جنيه.

- 3 سائق بمرتب شهرى 9 آلاف جنيه.

• الشروط :

- مؤهل متوسط.

- السن 30 : 35 سنة.

ولفتت إلى أن رقم المدير المسئول هو: 01068847710.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر يونيو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على " الإنترنت www.manpower.gov.eg.