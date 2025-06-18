شكرا لقرائتكم خبر عن بأنظمة أمان متقدمة ومواصفات فنية عالمية.. أهم المعلومات عن القطار الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال تصل لـ2000 كم، وتسلمت مصر القطار الكهربائي السريع الإقليمى ضمن 3 أنواع للقطارات مقرر تشغيلها.

وقطار DESIRO الإقليمي هو أحد النماذج المتطورة في منظومة النقل الذكي المستدام، ومجرد بداية لشبكة متكاملة بتخدم الإنسان وتحافظ على البيئة.

ما يميز قطار DESIRO؟

• قطار إقليمي فائق السرعة

• سرعة تشغيلية تصل إلى 160 كم/الساعة

• عربات طرفية بطابق واحد، وعربات وسطية بطابقين لأول مرة في مصر

• تصميم يُراعي متطلبات كبار السن وذوي الهمم

• أنظمة أمان متقدمة ومواصفات فنية عالمية

• صديق للبيئة… ضمن رؤية الدولة للتحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة

هذا القطار يأتي كجزء من رؤية طموحة لتعزيز الربط الإقليمي بين المحافظات، تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتقديم تجربة سفر آمنة، سريعة، ومريحة لكل المواطنين.