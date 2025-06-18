شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيرانى: تحذير بإخلاء منطقة نيفيه تسيديك فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الحرس الثورى الإيرانى فجر الأربعاء تحذير لحكومة الاحتلال مطالبا إياها بإخلاء منطقة نيفيه تسيديك فى تل أبيب، وهذا وسط تعرض مواقع مختلفة للقصف فى العاصمة الإيرانية طهران.

وكان سلاح الجو الإسرائيلى قد أعلن تنفيذه حاليا لعمليات قصف فى عمق المدن الإيرانية، وفى مقدمتهم العاصمة طهران، وذلك مباشرة بعد تحذير أصدره جيش الاحتلال لسكان المنطقة 18 الكائنة فى وسط العاصمة طهران، لإخلاء مساكنهم.

وأطلق إيران دفعة صاروخية قبل قليل، قدر عددها بـ20 صاروخا باليستيا، أصابت عدد مواقع فى وسط وجنوب إسرائيل، مسببة حرائق دون تجسيل أى خسائر بشرية.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها السادس، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".