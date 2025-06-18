شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: استهداف قاعدة ميرون الجوية شمال إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، أن هناك أنباء عن استهداف قاعدة ميرون الجوية شمال إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد خامنئى، قائلا فى تدوينة بموقع التواصل الإجتماعى "سوشيال تروث" "أنهم- فى الولايات المتحدة- على علم بمخبأ خامنئى، ويمكنهم استهدافه بسهولة، ولكن ليس الأن".

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها السادس، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".