شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يحذر سكان مربع 18 وسط العاصمة الإيرانية طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجيش الإسرائيلى تحذير لسكان المربع 18 الكائن فى وسط العاصمة الإيرانية طهران فجر الأربعاء، مطالبا إياهم بسرعة إخلاء مساكنهم لاحتمالية تعرضها لقصف قريب.

وأطلقت إيران دفعة صاروخية منذ قليل تسببت فى بعض الحرائق فى عدة مناطق بجنوب ووسط دولة الاحتلال دون تسجيل أى إصابات بشرية، وقدرت وسائل الإعلام العبرية إطلاق طهران 20 صاروخا فى الدفعة الأخيرة.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها السادس، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".