شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف تفاصيل مشروع لتكامل بين مراكز زراعة الكبد والجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الجهاز الهضمى التابعة للوزارة باستخدام تكنولوجيا التطبيب "عن بُعد" حيث تم تفعيل آليات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى التشخيص والعلاج.

وأوضح تقرير لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يهدف لدعم وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفقًا لأهداف محور الصحة بإستراتيجية التنمية المُستدامة، رؤية مصر 2030 وإعطاء ملف زراعة الكبد أولوية خاصة لما يمثله من أهمية قصوى على المستوى القومى وما تشهده خدمات زراعة الكبد من تطور سريع عالميًا ومحليًا.

وأشار التقرير، إلى أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة قامت بإعداد مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الكبد والجهاز الهضمى باستخدام تقنية الطب «عن بُعد» كأحد الحلول التكنولوجية الهامة التى تساهم فى دعم جهود تقديم الإستشارات الطبية.

وأوضح التقرير، أن المشروع يجرى تنفيذه على 3 مراحل، حيث انتهت مرحلته الأولى فى مارس 2025 وقام مستشفى القاهرة الفاطمية كمُقدم خدمة بتدريب وتأهيل فرق العمل الطبية بالمراكز المستهدفة لمرحلتى اختيار حالات زراعة الكبد وتحضير الحالات ما قبل مرحلة الزرع ومتابعة ما بعد الزرع والتى تتمثل فى مركز الكبد والجهاز الهضمى بسوهاج، ومركز الكبد والجهاز الهضمى بدمياط، ومركز كبد ههيا، ومركز كبد كفر الشيخ، ومستشفى دمياط التخصصى ومستشفى الأطفال التخصصى ببنها، وذلك بهدف تقليل معاناة المرضى وذويهم وعبء تحمل نفقات الإقامة بمحافظة القاهرة خلال فترات تحضير الحالات ماقبل زراعة الكبد، ومرحلة المتابعة ما بعد عملية الزرع.