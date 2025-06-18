شكرا لقرائتكم خبر عن المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى عبر منصة إكس: المعركة بدأت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى فجر الأربعاء تغريدة على موقع إكس يقول فيها "باسم حيدر، بدأت المعركة، على يعود إلى خيبر حاملا سيفه"، وهذا وسط أنباء تفيد إطلاق طهران دفعة صواريخ جديدة إلى إسرائيل.

وتداولت وسائل إعلام عبرية خبر سقوط صواريخ إيرانية فى وسط دولة الاحتلال دون ذكر الأضرار التى سببتها تلك الصواريخ.

وقدرت وسائل الإعلام العبرية إرسال طهران حوالى عشرين صاروخا باليستيا فى الدفعة الأخيرة، مردفة أن الدفاع الجوى للمحتل يتعامل حاليا لصد هذه الصواريخ.

وقال إسعاف دولة الاحتلال أنه لم تسجل أى إصابة بشرية فى القصف الإيرانى الأخير، فى حين قالت وسائل إعلام عبرية أن مبنى استهدف فى وسط إسرائيل، وبعض الحرائق اندلعت فى كل من جنوب ووسط دولة الاحتلال جراء شظايا صواريخ الإعتراض التى يطلقها الدفاع الجوى الإسرائيلى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد خامنئى، قائلا فى تدوينة بموقع التواصل الإجتماعى "سوشيال تروث" "أنهم- فى الولايات المتحدة- على علم بمخبأ خامنئى، ويمكنهم استهدافه بسهولة، ولكن ليس الأن".