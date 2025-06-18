شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إسرائيل وإيران يتصاعد.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، صراع إسرائيل وإيران يتصاعد.. ترامب يدعو لإخلاء طهران مع زيادة عمليات الإجلاء الدولية، والحكومة تتقدم بقانون جديد للإيجار القديم.. الإخلاء بعد 7 سنوات بدلا من ..5 ألف جنيه زيادة فى الإيجار للأماكن الراقية و250 جنيها للاقتصادية و%15 زيادة سنويا غلق الوحدة لمدة عام أو امتلاك أخرى يجيزان الإخلاء الفورى.. ولجان بالمحافظات لتصنيف الوحدات تنتهى من أعمالها خلال 3 أشهر.

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