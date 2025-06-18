شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم: 99 % من امتحانات الثانوية العامة تسير كما ينبغي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه يتم استخدام ما يعرف بـ"العصا الإلكترونية" في تفتيش الطلاب بمنطقة حرم دخول اللجان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "هذا العام على وجه التحديد، كان هناك إجراءات كبيرة ومختلفة فيما يتعلق بإجراءات التفتيش، حيث زدنا مع عدد أفراد الأمن ووجود عنصرين من كل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات بشكل ميداني".

وتابع: "الهدف من ذلك هو أن تتم عملية التفتيش بشكل جيد قبل دخول اللجان، بالإضافة إلى أن المراقبين والملاحظين الذي يدخلون اللجان، يمنع عليهم اصطحاب أي هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية".

وقال: "نتحدث عن أكثر من حوالي 750 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة، وتلك الإجراءات تتم فيما يزيد عن 2000 لجنة امتحانية، وهذا الكم من الإجراءات المكثفة التي يتم اتخاذها، فمن الممكن أن يحدث بنسبة ضئيلة للغاية تجاوز أو تحايل من خلال إدخال جهاز إلكتروني أو هاتف محمول".

وأضاف: "99% من العملية الامتحانية بالكامل تسير كما ينبغي، وربما نتحدث عن حالات بسيطة لا تتجاوز الحالتين فقط يتم ضبهم بوجود سماعة أو هاتف محمول".