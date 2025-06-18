شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: العالم يسجل 211,678 ألف إصابة بالكوليرا و2754 وفاة فى 26 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها عن وضع الكوليرا فى العالم، إنه في الفترة من 1 يناير 2025 إلى 25 مايو 2025، سُجِّل إجمالي 211,678 ألف حالة إصابة بالكوليرا و2754 حالة وفاة في 26 دولة موزعة على 3 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت، أنه سجّل الإقليم الأفريقي أعلى الأعداد، يليه إقليم شرق المتوسط، ثم إقليم جنوب شرق آسيا. ولم يُبلَّغ عن أي حالات في مناطق أخرى من منظمة الصحة العالمية خلال هذه الفترة.

في مايو 2025 (الأسابيع الوبائية من 18 إلى 21)، أُبلغ عن 52,589 ألف حالة إصابة جديدة بالكوليرا أو الإسهال المائي الحاد في 17 دولة ومنطقة موزعة على 3 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، بزيادة قدرها 35% عن أبريل.

كما شهدت الفترة نفسها 552 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا عالميًا، بانخفاض قدره 4% عن الشهر السابق.

في مايو 2025، بلغ متوسط مخزون لقاح الكوليرا الفموي 5.7 مليون جرعة، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يتجاوز فيه المتوسط الشهري مستوى المخزون الطارئ البالغ 5 ملايين جرعة.