شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز جديد للصحة العالمية في برلين لدعم المنظمة بأدواتٍ مبتكرةً لمراقبة الأوبئة عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنها تعمل على تطوير أدوات جديدة وشراكات مبتكرة لتعزيز دفاعات البلدان ضد الأوبئة المستقبلية، بما في ذلك الكشف عن التهديدات في الوقت الحقيقي والتحليل الجينومي للفيروسات.

وأضافت، إنه في عالمنا المترابط اليوم، تنتشر التهديدات الصحية أسرع من أي وقت مضى. يمكن لفيروس جديد أن يعبر القارات في غضون ساعات. ويمكن أن يتفاقم تفشي المرض في بلد ما إلى أزمة عالمية في غضون أيام. يتطلب هذا الواقع ابتكارًا مستمرًا لحماية الأرواح ومنع ظهور جائحة أخرى.

بناءً على الدروس المستفادة من جائحة كورونا، يُوظّف مركز منظمة الصحة العالمية لمعلومات الأوبئة والجوائح في برلين أدواتٍ مبتكرةً وتعاونًا لتعزيز فعالية مراقبة الأمراض عالميًا.

وأوضحت المنظمة، إنه بعد أكثر من 3 سنواتٍ من افتتاحه، يدعم المركز الآن أكثر من 150 دولةً في الكشف عن التهديدات الصحية بفعاليةٍ وسرعةٍ أكبر.

يسلط أحدث تقرير سنوي للمركز الضوء على التأثير المتزايد لهذا العمل ويقدم رؤى رئيسية حول التقدم المحرز في عام 2024.

وبما أنه لا يمكن لأي دولة أن تعالج الوباء المقبل بمفردها، فإن منظمة الصحة العالمية تدعم البلدان لتنفيذ المراقبة التعاونية، وهو نهج تعاوني جديد لمراقبة الأمراض يعزز تبادل البيانات والمعلومات حتى يمكن اكتشاف الأوبئة والسيطرة عليها بشكل أسرع.

ويقوم نظام الإنذار المبكر الذي يستضيفه المركز، والذي يسمى الاستخبارات الوبائية من المصادر المفتوحة (EIOS)، بمسح المصادر عبر الإنترنت في الوقت الفعلي ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات للصحة العامة بكفاءة أكبر.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يضمن المركز توفير أقوى الأدوات والتحليلات لتعزيز الكشف المبكر عن التهديدات والاستجابة السريعة ودعم صانعي القرار حول العالم".

وأضاف: "لقد حثثتُ جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على التعاون الوثيق مع المركز، ليس فقط لتعزيز أمنها الصحي الوطني والإقليمي، بل أيضًا للمساهمة في التأهب والاستجابة العالميين".

أصبح علم جينوم مسببات الأمراض، الذي يُحلل المادة الوراثية للفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى، أداةً فعّالة لتتبع تفشي الأمراض والتنبؤ بها. تربط الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض (IPSN) التابعة للمركز أكثر من 235 منظمة ودولة لتوسيع نطاق المراقبة الجينومية بشكل أكثر عدالة حول العالم، بما في ذلك من خلال صندوق بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية: "كجزء من برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، يعتمد مركز منظمة الصحة العالمية للاستخبارات الوبائية على أساليب المراقبة المثبتة مع العمل بشكل مستمر على تطوير ودمج أساليب جديدة ومبتكرة للكشف عن التهديدات الصحية والاستجابة لها".

لمساعدة صناع القرار على فهم أي طارئ صحي ناشئ بشكل أفضل والتخطيط لاستجابات فعّالة، يُطوّر المركز منصةً متطورةً تُصوّر انتقال الأمراض وتُحاكي تأثير مختلف التدابير المُتخذة لمواجهتها. بمجرد إطلاقها، ستُقدّم مُحاكيات الأوبئة رؤىً عمليةً لصناع السياسات، وستدعمهم في الاستجابة للأزمات الصحية.

قال الدكتور تشيكوي إيهيكويزو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية: "لم يكن التزامنا بتعزيز الثقة وبناء الشراكات ودفع عجلة الابتكار أقوى من أي وقت مضى. معًا، نبني عالمًا أكثر أمانًا وصحة للجميع".

وتتجلى روح التعاون أيضًا في المساحة المادية للمركز في برلين، وهو عبارة عن حرم جامعي ديناميكي للتعاون العالمي يرحب بآلاف الخبراء والمتعاونين كل عام في أكثر من 60 ورشة عمل وفعالية في الموقع.

قال الدكتور أوليفر مورجان، مدير مركز منظمة الصحة العالمية لمعلومات الأوبئة والجوائح: "لطالما كانت ألمانيا داعمًا قويًا للابتكار العلمي من أجل الأمن الصحي العالمي، بما في ذلك رؤيتها لإنشاء مركز منظمة الصحة العالمية لمعلومات الأوبئة والجوائح".

وأضاف: "أدركت ألمانيا الحاجة الملحة إلى مساحة تجتمع فيها العلوم والتكنولوجيا والشراكات لحماية العالم من التهديدات الصحية المستقبلية. وقد أصبحت هذه الرؤية واقعًا ملموسًا، ونحن فخورون باختيار برلين مقرًا لهذا المركز".

قالت سارة هيرسي، مديرة الاستخبارات التعاونية في مركز منظمة الصحة العالمية في برلين: "يُعد مركز منظمة الصحة العالمية في برلين منصةً نابضةً بالحيوية للتعاون والإبداع المشترك. ومن خلال الاستفادة من قدرة المنظمة على تنظيم الاجتماعات، نجمع الشركاء معًا، ونُسهّل تبادل البيانات والتحليل المشترك، وندعم التبني الجماعي للمناهج المبتكرة".

في ظل التهديد المستمر المتمثل في الأوبئة المستقبلية، تظل منظمة الصحة العالمية في طليعة تطوير الأدوات وبناء الشراكات وتعزيز قدرات الاستخبارات والمراقبة في مجال الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.