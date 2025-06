شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الإعلامية علا الشافعي في "She Builds Beyond" لدعم رائدات الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الإعلامية علا الشافعي في فعالية "She Builds Beyond" ضمن برنامج "SHE Can" والذي يُعد أحد أهم المبادرات الداعمة لتمكين رائدات الأعمال في مصر وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،.

وجاءت المشاركة من خلال جلسة نقاشية ملهمة جمعت نخبة من الشخصيات المؤثرة في الإعلام وريادة الأعمال والمجتمع المدني، من بينهم الإعلامية عُلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة أنتي الأهم، والدكتور هشام عبدالغفار، رائد الابتكار في قطاع الصحة .

تضمنت الجلسة مناقشات ثرية حول تمكين المرأة، أهمية بناء الثقة بالنفس، دور الابتكار والمجتمع المدني في دعم رائدات الأعمال، وسبل تعزيز دور المرأة في قيادة المستقبل بثقة وتأثير.

أكدت الإعلامية عُلا الشافعي، رئيس تحرير الخليج 365 في كلمتها خلال فعالية "She Builds Beyond" أن تمكين المرأة لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية مشيرة إلى أن الإعلام له دور كبير في دعم رائدات الأعمال وتسليط الضوء على نماذج ملهمة لنساء كسرن القيود وحققن النجاح.

وقالت الشافعي المرأة المصرية قوية بطبعها وما تحتاجه فقط هو الفرصة والثقة، مؤكدة أن دعم رائدات الأعمال هو استثمار حقيقي في مستقبل هذا الوطن، والإعلام شريك في صنع هذا التغيير.

وشددت على أهمية وجود منصات حقيقية تفتح المجال للنساء لعرض أفكارهن والتواصل مع المجتمع، مؤكدة أن قصص النجاح النسائية هي وقود لإلهام أجيال قادمة من القائدات وصانعات التغيير.

وعبرت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة أنتي الأهم عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث الملهم مؤكدة أن تمكين المرأة لا يتحقق فقط بالدعم الاقتصادي، بل يبدأ أولًا بالثقة في الذات والمعرفة والوعي بحقوقها.

وأضافت الفخراني أننا في مبادرة أنتي الأهم نؤمن أن كل امرأة تملك القدرة على التغيير متى أُتيحت لها المساحة لتُعبّر عن نفسها وتُدرك قيمتها. اليوم نحن لا نحتفل برائدات أعمال فقط بل نحتفي بكل سيدة قررت تبدأ وتواجه وتنجح.

واختتمت كلمتها برسالة قوية كل رائدة أعمال بدأت بفكرة... وأهم خطوة كانت إنها آمنت إنها الأهم.

وأشار الدكتور هشام عبدالغفار رائد الابتكار في قطاع الصحة في كلمته إلى أن تمكين رائدات الأعمال ليس فقط دعماً لهن، بل استثمار مباشر في مستقبل أكثر تطورًا وعدالة.

وقال عبد الغفار إن المرأة ليست فقط شريكًا في التنمية بل هي محرك أساسي لها. كل رائدة أعمال تحمل فكرة قادرة على تغيير واقع، وصناعة أثر حقيقي في المجتمع.

كما أضاف أن الابتكار لا يُبنى فقط بالتكنولوجيا، بل بالعقول الحرة والإرادة القوية، وهذا ما نراه اليوم في كل سيدة قررت تخوض الطريق بشجاعة وثقة.

وختم عبد الغفار برسالة ملهمة كل مشروع تقوده امرأة هو بذرة تغيير... والمجتمع الذي يدعمها، هو مجتمع يختار المستقبل.



تكريم الإعلامية علا الشافعى



جانب من التكريم



فعالية She Builds Beyond



كرمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الإعلامية علا الشافعي