شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تستضيف اجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة فريق عمل المواءمة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت هيئة الدواء المصرية، ولأول مرة على مستوى قارة أفريقيا، فعاليات اجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة فريق عمل المواءمة العالمية (GHWP) لعام 2025، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري.

افتُتحت الفعاليات بكلمة ألقاها الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، رحّب خلالها بالمشاركين، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث الدولى فى القاهرة يعكس ما تحظى به مصر من ثقة متزايدة فى دورها التنظيمى والرقابى على المستويين الإقليمى والدولي.

وأشار إلى أن حصول الهيئة على مستوى النضج التنظيمى الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية فى مجال تنظيم الأدوية واللقاحات يمثل إنجازا نوعيًا يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية فى مجالات الجودة والمأمونية والفعالية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة وتنظيم المنتجات الطبية. كما أشاد بالدور المؤثر الذى تلعبه منظمة GHWP، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، فى دعم جهود التقارب التنظيمى على مستوى آسيا والعالم فى مجال المستلزمات الطبية.

من جانبه، ألقى الدكتور شو جينغهى، رئيس المنظمة ونائب رئيس الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية بجمهورية الصين الشعبية (NMPA)، كلمة افتتاحية عبّر خلالها عن تقديره لجهود هيئة الدواء المصرية، مؤكدًا على ثقة المنظمة فى ريادة مصر بالقارة الأفريقية فى مجال تنظيم ورقابة المنتجات الطبية وحرص المنظمة على زيارتها مصر كأول تواجد لها فى أفريقيا.

شهد الحدث مشاركة قيادات هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلين عن المنظمة من هيئات تنظيمية وشركاء الصناعة فى مجال المستلزمات الطبية، كما شهدت الفعاليات عقد ورشة عمل تقنية، بالإضافة إلى جلسات فنية مغلقة شارك بها عدد من خبراء الهيئة.



يأتى هذا الحدث فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز قنوات التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية الرائدة، بما يسهم فى دعم تطبيق المعايير العالمية فى مجال الرقابة على المستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات الفنية، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على كفاءة وفاعلية المنظومة الرقابية والصناعية فى مصر.