شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات والمحاكم: لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولى ناقشت 22 انتهاكا والان مع تفاصيل الخبر

قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن لجنة تطبيق المعايير، إحدى أهم لجان مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113، ناقشت خلال اجتماعاتها هذا العام 22 حالة حرجة من الانتهاكات الصريحة للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الدول الأعضاء، بينما تعذر مناقشة حالتين لغياب حكومتي أفغانستان ونيكاراجوا عن الجلسات، وعدم استجابتهما لملاحظات السكرتارية.

وأوضح عبدالباقي لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ضمت 247 عضوا يمثلون الحكومات وأصحاب العمل والعمال، إلى جانب مشاركة 65 منظمة غير حكومية بصفة مراقب، حيث تم استعراض الحالات بناء على تقارير لجنة الخبراء والتوضيحات الحكومية المكتوبة والشفوية، بالإضافة إلى تعليقات من منظمات العمال وأصحاب العمل، وتقارير من منظمات دولية، وأضاف: "تم مناقشة 22 حالة من أصل 24 حالة حرجة لانتهاك معايير العمل الدولية، بينها حالتان عربيتان تمثلتا في ليبيا والعراق، أما باقى الحالات فهى تشاد والأكوادور وكريجستان وسلوفيكيا وسيريلانكا وزامبيا وبوراندى والسلفادور وجورجيا وغانا والهنداروس وغينيا بيساو والمجر وإيران وماليزيا والنيبال وأوزباكستان وبوليفيا وبنما وملدوفا".

وأضاف: "حالة ليبيا كانت من بين القضايا المطروحة، بسبب انتهاك الاتفاقية (29) الخاصة بالعمل الجبري، مشيرا إلى أن اللجنة أعربت عن بالغ قلقها إزاء أوضاع العمالة المهاجرة الذين يجبرون على العمل في ظروف قاسية ويتعرضون للتعذيب والموت، وقد دعت اللجنة الحكومة الليبية إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، ودعم إنفاذ القانون، وتوظيف وتدريب مفتشي عمل، والخضوع للدعم الفني لضمان الامتثال الكامل للاتفاقية".

وفيما يخص العراق، قال عبدالباقي، إن اللجنة ناقشت الانتهاكات المرتبطة بالاتفاقية (87) بشأن حرية الانضمام النقابي وحق التنظيم، وطالبت الحكومة بتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة تلك الانتهاكات، والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من أجل إصلاحات تضمن احترام حرية العمل النقابي.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إلى أن المؤتمر شهد جلسة خاصة بتاريخ 7 يونيو، ناقشت تفعيل القرار (33) بحق بيلاروسيا، في سابقة هي الأولى منذ 30 عاما، نتيجة استمرار الحكومة البيلاروسية في انتهاك الحقوق النقابية والإنسانية، واعتقال عشرات النقابيين، من بينهم ألكسندر يارشوك، رئيس اتحاد عمال بيلاروسيا الديمقراطي، وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وأوضح عبدالباقي أن التصويت انتهى بإجماع ما يقرب من ثلثي المشاركين على تفعيل القرار، بعد تجاهل الحكومة البيلاروسية لتوصيات لجان التحري والمراقبة، وتدخلها السافر في النشاط النقابي، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بالإفراج الفوري عن النقابيين المعتقلين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، مع التأكيد على ضرورة احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي.

وقال كريم عبد الباقي رئيس النقابة: الدورة 113 للمؤتمر افتتحت في 2 يونيو بمشاركة ثلاثية من ممثلي 187 دولة، من الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وبحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وناقش المؤتمر تقرير المدير العام بعنوان "الوظائف، الحقوق، النمو"، الذي سلط الضوء على التحديات العالمية التي تواجه العمال، وعلى رأسها تفشي الفقر، واتساع رقعة القطاع غير الرسمي، والتأثيرات السلبية للتغير المناخي.

وناقشت لجنة العمل اللائق في اقتصاد المنصات التحديات المرتبطة بتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، لا سيما ما يتعلق بالأجور، ساعات العمل، والحقوق الأساسية للعاملين، وأصدرت اللجنة توصية باتخاذ تدابير تحمي العمال الرقميين وتكفل خصوصيتهم وسلامتهم، مع التركيز على قضايا اللاجئين والمهاجرين.

وعلى صعيد آخر، قال نقيب النيابات والمحاكم: تناولت لجنة الشؤون العامة أوضاع الشعب الفلسطيني، حيث أوصى المؤتمر بتعزيز مشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، ومنحها صفة مراقب رسمي، وهو ما جرى التصويت عليه بالإجماع. كما ناقشت اللجنة شكوى مقدمة من الاتحاد الإفريقي للنقابات ضد الحكومة السعودية بشأن انتهاكات بحق العمال المهاجرين، وشهد المؤتمر أيضا التصويت على عدد من الاتفاقيات والتوصيات الدولية، من بينها التعديلات المقترحة على اتفاقية النقل البحري، واتفاقيات المخاطر البيولوجية واقتصاد المنصات، والتي حظيت بموافقة بالإجماع.

وأكد كريم عبد الباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أهمية مشاركة النقابات المصرية في مثل هذه المحافل الدولية لعرض قضايا العمال والدفاع عن مصالحهم في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

يذكر أن مشاركة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بمؤتمر العمل الدولى، جاءت بناء على الدعوة الواردة من منظمة الوحدة النقابية ( الأواتو) الموجهة إلى كريم عبد الباقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.