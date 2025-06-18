شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيدة وإصابة شخصين بسبب انهيار منزل فى السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

لقيت سيدة مصرعها وأصبب شخصين إثر انهيار منزل من أرضى و3 طوابق بمنطقة السيدة زينب، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفية والمصابين إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى بانهيار منزل فى السيدة زينب، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل مكوّن من دور أرضى و3 طوابق فى السيدة زينب، وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن أى ناجين، ونتج عن الانهيار وفاة سيدة وإصابة شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.