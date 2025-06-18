شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الإسرائيلى: لا إصابات فى الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية عدم تسجيل إصابات في الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل.



الصواريخ الإيرنية تصل تا أبيب

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن أنباء أولية عن سقوط صواريخ في مواقع في منطقة وسط إسرائيل.

وقالت هيئة الإطفاء الإسرائيلية، إن حرائق متعددة اندلعت في أنحاء البلاد في أعقاب القصف الإيراني الأخير، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها.



تل أيب

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك تقديرات بشن إيران هجوما بـ20 صاروخا على إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها. وذكر جيش الاحتلال أن الدفاعات الجوية تعمل على التصدي لصواريخ إيرانية فوق تل أبيب.