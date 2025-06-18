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الإسعاف الإسرائيلى: لا إصابات فى الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة

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  • الإسعاف الإسرائيلى: لا إصابات فى الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الأربعاء، 18 يونيو 2025 01:20 ص

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية عدم تسجيل إصابات في الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل.

الصواريخ الإيرنية تصل تا أبيب
الصواريخ الإيرنية تصل تا أبيب

 

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن أنباء أولية عن سقوط صواريخ في مواقع في منطقة وسط إسرائيل.

وقالت هيئة الإطفاء الإسرائيلية، إن حرائق متعددة اندلعت في أنحاء البلاد في أعقاب القصف الإيراني الأخير، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها.

تل أيب
تل أيب

 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك تقديرات بشن إيران هجوما بـ20 صاروخا على إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل  لها. وذكر جيش الاحتلال أن الدفاعات الجوية تعمل على التصدي لصواريخ إيرانية فوق تل أبيب.

صواريخ إيران فى سماء تل أبيب
صواريخ إيران فى سماء تل أبيب

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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