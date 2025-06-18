شكرا لقرائتكم خبر عن انضم لقناة الخليج 365 على تليجرام.. لتصلك أهم الأخبار على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الخليج 365، خدمة إخبارية جديدة للتواصل مع قرائه الأعزاء، عبر قناة الخليج 365 الرسمية على تطبيق تليجرام، لإتاحة خدماته للقراء لاستقبال الأخبار والخدمات المتنوعة.

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واستمرارا لريادة ”الخليج 365” وفى إطار الحرص على تقديم خدمات جديدة للقراء، تتيح قناة الخليج 365 على تليجرام للقارئ العزيز مجانا، كل الأخبار والأحداث المهمة على مدار الساعة، والتي تتنوع بين الأخبار المحلية والعالمية والرياضية والفنية والترفيهية.

كما تحرص قناة الخليج 365 على تلبجرام على أن تتضمن أخبارا تشمل كل الخدمات التي تهم القارئ العزيز.

كما تتيح القناة للقارئ العزيز متابعة الأخبار السياسية والرياضية والفنية والاقتصادية والمجتمعية على مدار 24 ساعة.