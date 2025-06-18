شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال هاتفى بين نتنياهو وترامب قبل اجتماع مجلس الأمن القومى الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام عالمية ، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى إتصال هاتفى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قبيل مشاورة الأخير مع فريق الأمن القومى الأمريكى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد لوح بتدخل عسكرى أمريكى وشيك بعد مطالبته فى تصريحات إعلامية الاثنين بإخلاء العاصمة الإيرانية طهران.

وأضاف ترامب عبر منصة التواصل الإجتماعى الخاصة به "تروث سوشيال" أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا"، هذا وسط أنباء تفيد رفضه لتقييم مديرة جهاز المخابرات الوطنية تولسي جابارد، بأن إيران لا تصنع سلاحًا نوويًا ليتناقض رأيه بذلك مع "جابارد" علنًا لأول مرة خلال ولايته الثانية.

وبرفضه تقييم مديرة المخابرات، بدا ترامب مؤيدًا لتبرير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن غارات جوية الأسبوع الماضي على أهداف نووية وعسكرية إيرانية، قائلًا: إنه يعتقد أن طهران كانت على وشك امتلاك رأس نووي، وفقًا لـ"رويترز".