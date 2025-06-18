أخبار 24 ساعة.. مجانا برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مجانا برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وزيرة البيئة: آثار تغيّر المناخ تؤثر بشكل كبير على الأراضي

وزيرة التنمية المحلية: 4.8 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات

التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه

‎وزارة الزراعة: توريد محصول الياسمين لمصانع شبرابلوبة بـ 105 جنيهات للكيلو

الطقس غدا مائل للحرارة نهاراً وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

متحدث التعليم: 99 % من امتحانات الثانوية العامة تسير كما ينبغي

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن موعد التقديم لرياض الأطفال والصف الأول

هيئة الدواء تستضيف اجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة فريق عمل المواءمة العالمية

وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

وزير التموين يوجه ببحث طلبات المواطنين المقدمة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ