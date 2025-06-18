شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: سقوط صواريخ فى وسط إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت وسائل إعلام عبرية خبر سقوط صواريخ إيرانية فى وسط دولة الاحتلال دون ذكر الأضرار التى سببتها تلك الصواريخ.

وقدرت وسائل الإعلام العبرية إرسال طهران حوالى عشرين صاروخا باليستيا فى الدفعة الأخيرة، مردفة أن الدفاع الجوى للمحتل يتعامل حاليا لصد هذه الصواريخ.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية فى وقت سابق إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل.

يذكر أن موقع واللا الإسرائيلي قد اعلن منذ ساعات، إن صاروخا إيرانيا سقط في بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها السادس، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".