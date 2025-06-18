شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: تقديرات أن الولايات المتحدة ستنضم للحرب ضد إيران هذه الليلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إعلام إسرائيلي، بأن هناك تقديرات في إسرائيل بأن الولايات المتحدة ستنضم للحرب ضد إيران هذه الليلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر إعلام إسرائيلي، أنه حال انضمام الولايات المتحدة للحرب فإنها ستشارك في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.



إلى ذلك، أوضحت صحيفة نيويورك تايمز، أنّ إيران تستعد لاحتمال مهاجمة القواعد الأمريكيةإذا انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الحرب.