شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى ينفى ما نشره تليفزيون أذربيجان حول أنباء مقتل أحمدى نجاد والان مع تفاصيل الخبر

نفت وسائل إعلام إيرانية ما نشره تليفزيون أذربيجان من أنباء بشأن مقتل الرئيس الإيراني الأسبق أحمدى نجاد، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكان تليفزيون أذربيجان، أعلن مقتل الرئيس الإيراني الأسبق أحمدى نجاد بالرصاص في طهران.

وسيطرت حالة من الجدل على الأوساط الإعلامية، حول مصير الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد، بعدما أذاع تليفزيون أذربيجان خبر مقتل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدى نجاد.

استهداف أحمدي نجاد، يعد امتدادا للضربات النوعية التي استهدفت قيادات في الحرس الثوري، والجيش في إيراني، سواء في العملية العسكرية الحالية، أو قبل ذلك ببضع سنوات.

في هذا الإطار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "المرشد الأعلى الإيراني هدف سهل"، لكنه استدرك بالقول: "لن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي"، في إشارة إلى إمكانية التصعيد دون حسم القرار النهائي بالاستهداف المباشر.

وأضاف ترامب في تصريحات عاجلة أن "الاستسلام غير المشروط هو الخيار الوحيد المطروح أمام النظام الإيراني"، مؤكدًا أن أي تسوية يجب أن تبدأ بتراجع كامل عن التصعيد ووقف التهديدات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران، وتزايد الحديث عن دور أمريكي محتمل في حال اتسعت رقعة المواجهة في المنطقة.

وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه يحذر المرشد الإيراني علي خامنئي من مصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

كما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، خامنئي من الاستمرار في إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن النظام الإيراني لا يزال يحتفظ بقدرات كبيرة تتيح له إلحاق الأذى بإسرائيل، رغم الضربات المتتالية التي وُجهت إليه خلال الأيام الماضية.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ هجمات دقيقة ضد مقرات الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مواقع تابعة لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي نجح في اغتيال قائد الأركان الإيراني علي شادماني، ضمن سلسلة استهدافات نوعية تهدف إلى شل القدرات القيادية والعسكرية لطهران.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قال في تصريحات سابقة، إن "مقتل مواطنينا وعلمائنا وقادة قواتنا المسلحة سيزيد من عزمنا على معاقبة الكيان الصهيوني"، مؤكدًا أن الرد سيكون حاسمًا وقاسيًا.