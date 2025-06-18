شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة هامة فى النحو لطلاب الثانوية العامة استعدادًا لامتحان العربى والان مع تفاصيل الخبر

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، والتى بدأت يوم 15 يونيو الجارى، يحرص الطلاب على تكثيف مراجعاتهم النهائية من خلال حل أكبر قدر ممكن من التدريبات والنماذج الاسترشادية، والاطلاع على أنماط الأسئلة المتكررة فى الامتحانات السابقة، فى سبيل تحقيق أعلى الدرجات.

وفى هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365” مجموعة من الأسئلة فى مادة اللغة العربية وتحديدًا فى فرع النحو، تتيح للطلاب فرصة مثالية للتدريب على شكل امتحان نهاية العام، وفهم أساليب صياغة الأسئلة وطريقة التعامل معها.

وتأتى هذه المراجعة ضمن سلسلة شاملة يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة فى مختلف المواد الدراسية، وذلك بالتعاون مع نخبة من كبار معلمى وزارة التربية والتعليم، بهدف دعم الطلاب وتوفير محتوى تعليمى مكثف ومبسط يساعدهم على الإلمام بكافة جزئيات المنهج قبل دخول الامتحان.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة