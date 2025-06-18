شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ترامب السابق: إيران ليس لديها خيار آخر سوى أن توقف نشاطها النووى والان مع تفاصيل الخبر

قال جبريلر صوما، عضو المجلس الاستشارى للرئيس ترامب سابقا، إن إيران لم تفكك نشاطها النووى كما كان الرئيس الأمريكى ترامب يطلب منها، وكذلك أوقفت المفاوضات النووية.

وأضاف جبريلى صوما، خلال مداخلة عبر زووم من نيوجيرسى بقناة إكسترا نيوز، أنه عندما يقول ترامب أنه لن يسمح لإيران بان تمتلك السلاح النووى، هذا يعنى أنه لا يمكن لإيران إنتاج السلاح النووى، ولذا ليس لديها خيار آخر سوى أن توقف نشاطها النووى، وإذا لم تم بذلك فسيتخذ إجراءات عسكرية ضدها.

وأوضح جبريال صوما أن إسرائيل انتظرت لإنتهاء مهلة الشهرين كى تتوقف إيران عن البرنامج النووى، وهذا يعنى أنها ذهبت لعملية تفكيك النشاط النووى الإيرانى، وترامي كان يقول أنه سيتخذ إجراءات ضد إيران ولم يوضح هذه الإجراءات فقد تكون اقتصادية أو عسكرية.

ولفت جبريال صوما إلى أن إسرائيل انتظرت تى إنتهاء المدة وقامت بالعمل العسكرى، موضحا أن نتنياهو قد ذكر الرئيس ترامب بانه سوف يتخذ أى إجراء يراه مناسبا لصالح إسرائيل سواء رضى الرئيس أو لم يرضى، ويبدوا أنه كان هناك نوعا من الاتفاق الضمنى مع ترامب بأنه ممكن اتخاذ إجراءات عسكرية إسرائيلية ضد إيران إذا لم توقف نشاطها.



