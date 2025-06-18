شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية فى جنوب سيناء 2025 فور إعلانها والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء لنهاية العام 2025، بعد اعتمادها من اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بنسبة نجاح بلغت 80.5%.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء، الحصول على النتيجة عبر الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء من خلال الرابط التالي: https://www.edu.southsinai.gov.eg/

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين، مشيدًا بجهودهم وأولياء أمورهم، كما وجه الشكر للمعلمين والإدارات التعليمية على ما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي.

وجاء ترتيب أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة على النحو التالي:

المركز الأول: الطالبة سارة محمود عبد الحليم عطية – مدرسة الزهور الإعدادية – بمجموع 279.5 درجة.

المركز الثاني: الطالبة كنزى هيثم محمد إبراهيم – مدرسة الأهرام الرسمية لغات – بمجموع 279 درجة.

المركز الثالث: الطالب يوسف سعد فهمي محمد – مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي – بمجموع 278.5 درجة.

المركز الرابع: الطالب كريم ياسر محمد محمد مرزوق – مدرسة جمال عبد الناصر برأس سدر – بمجموع 278.5 درجة.

المركز الخامس: الطالب محسن محمود محسن محمود – مدرسة الشهيد ياسر الحديدي بدهب – بمجموع 278.5 درجة.

المركز السادس: الطالبة سارة سعيد محمد علي – مدرسة شرم الشيخ للخدمات – بمجموع 278 درجة.

المركز السابع: الطالبة ملك عادل محمد علي لوكشة – مدرسة السيدة خديجة الإعدادية – بمجموع 278 درجة.

المركز الثامن: الطالبة رودينا إسلام عبد السميع – مدرسة الأهرام الرسمية لغات – بمجموع 278 درجة.

المركز التاسع: الطالبة سارة الدسوقي لطفي الدسوقي – مدرسة الزهور الإعدادية – بمجموع 278 درجة.

المركز العاشر: الطالب نور الدين ياسر عبد العزيز – مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي – بمجموع 278 درجة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أن ترتيب الأوائل تم وفقًا لعدة معايير تشمل: المجموع الكلي، ثم الأصغر سنًا، ثم الترتيب الأبجدي.

وأكد المحافظ أن التعليم هو قاطرة التنمية، مشددًا على أهمية مواصلة العمل والاجتهاد، ومعلنًا عن تكريم خاص للطلاب الأوائل خلال احتفالية كبرى تنظمها المحافظة قريبًا.