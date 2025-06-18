شكرا لقرائتكم خبر عن مجانا برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، وذلك اتاحتها للطلاب مجانا، بعد أن اعتمدها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أمس.

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واعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2024/2025 بنسبة نجاح 77% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 199587 طالب وطالبة حضر منهم 193835 طالبا وطالبة ونجح 149257.



كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 95.95%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84.5%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 88.5% ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 70.12% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 50%.



وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.72% تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت91.75% وحصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 89.68%.



وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.