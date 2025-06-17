شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلوم الصحية: انفراجة فى توزيع التكليف لخريجى العلوم الصحية والتطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عن انفراجة للخريجين من كليات العلوم الصحية والطبية التطبيقية، المكلفين بوزارة الصحة والهيئات التابعة، تم مناقشته في لجنة التكليف بوزارة الصحة المنعقدة اليوم، يتعلق بإعادة توزيع المكلف بإحدى الهيئات التابعة للوزارة، مثل التأمين الصحي أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أو غيرها، من منشأة صحية إلى أخرى داخل نفس الهيئة، فهي المنوط بها إعادة توزيع المكلف، كتوزيع داخلي حسب الضوابط المتبعة بالوزارة.



وقال أحمد الدبيكي، عضو لجنة التكليف، فى بيان، إن اللجنة وافقت على تكليف المتبقين من خريجي شعبة الأشعة دفعة 2017، من المتقدمين سابقا على موقع التكليف، حيث كانت الوزارة قد وافقت على تكليف خريجي البكالوريوس بدءا من عام 2018، طبقا للقرار الوزاري الخاص بالتكليف، وتم تكليف كافة الشعب وقتها، بينما تبقى عدد من شعبة الأشعة لم يصبه الدور، ولكن في اللجنة الأخيرة، وبعد حصر وزارة الصحة لاحتياجاتها، تمت الموافقة على تكليفهم، ويتم استيفاء الاحتياجات طبقا لتقدير التخرج، بمعنى التقدير الأعلى فالأقل.

كما وافقت لجنة التكليف على تحديد مواعيد محددة للتكليف خلال العام، بحيث تعلن عنها الوزارة رسميا، مطبقة الضوابط والتي على رأسها "حسب الاحتياج".