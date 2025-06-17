شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تطالب المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وطالبت وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للمتلكات العامة، وتعطيل لمسير القطارات وأضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.