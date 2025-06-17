شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ينعى الكاتب الصحفى محمد الفوال والان مع تفاصيل الخبر

نعى خالد البلشي نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي محمد الفوال الكاتب الصحفى بجريدة الجمهورية و الذي توفي اليوم .

وقال البلشي في منشور له علي موقع التواصل الاجتماعي "البقاء لله.. خالص العزاء فى وفاة الاستاذ الكبير محمد الفوال الكاتب الصحفى بجريدة الجمهورية الذي رحل عن دنيانا اليوم رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان.. وتعازينا الحارة للزملاء في مؤسسة دار التحرير وجريدة الجمهورية.

يذكر أن الزميل الراحل محمد الفوال شغل منصب نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وكان أحد الكتاب المتخصصين في الشئون العربية.

الكاتب الصحفي محمد الفوال