شكرا لقرائتكم خبر عن جنى من أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة: ماكنتش متوقعة وبهدى نجاحى لماما والان مع تفاصيل الخبر

عمت الفرحة منزل الطالبة جنى أحمد عبد الحميد – الطالبة بإدارة شمال الجيزة التعليمية – بعد أن جنت ثمار تعبها، وتوجت اسمها ضمن أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024-2025 بـ محافظة الجيزة، وذلك بحصولها على الدرجة النهائية بامتحانات هذا العام بمجموع 280 درجة.

بابتسامة تغمرها الفرحة، تحدثت جنى أحمد: "مكنتش متوقعة نجاحي خالص، بس كنت بهتم جدًا بالمذاكرة، كانت أولوية عندي واهتمامي الأول".

اعتمدت جنى على المذاكرة أولاً بأول: "كنت أول ما أرجع من الدرس أذاكر على طول، وباخد الدرس اذكره في نفس اليوم.. في مواد بحفظها ومواد بفهمها حسب طبيعتها".

الدعم العائلي كان جزءًا كبيرًا من رحلتها، خاصة من والدتها التي تذكرها جنى بتأثر: "ماما أكتر حد دعمني، ونجاحي ده إهداء ليها".

رغم بساطتها في الحديث، إلا أن أحلام جنى كبيرة، وتقول بثقة: "نفسي أدخل كلية صيدلة، وده هدفي الجاي إن شاء الله".

جدير بالذكر أنه كان قد اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 438 طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.