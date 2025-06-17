شكرا لقرائتكم خبر عن حنين أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة: سجدت شكر لله.. وكنت واثقة فى تعبى والان مع تفاصيل الخبر

عمت الفرحة منزل الطالبة حنين رأفت محمد – الطالبة بإدارة جنوب الجيزة التعليمية – بعد أن جنت ثمار تعبها، وتوجت اسمها ضمن أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024-2025 بـ محافظة الجيزة، وذلك بحصوله على الدرجة النهائية بامتحانات هذا العام بمجموع 280 درجة.

رغم التوتر الذى سبق إعلان النتيجة، إلا أن حنين لم تفقد إيمانها. تقول: "كنت متوقعة النجاح وواثقة فى تعبى، لكن قبل النتيجة بساعة كنت متوترة جدًا وفضلت أعيط، ولما بابا اتصل بيا وقال لى النتيجة، سجدت شكرًا لله".

حنين جاءت ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وتؤكد أن انتظامها والتزامها منذ الترم الأول كان مؤشرًا قويًا لما حققته: "أنا بالنسبالى اللى بيقفل الترم الأول بنسبة كبيرة، بيقفل التاني.. وأنا كنت كده الحمد لله".

اعتمدت حنين على أسلوب مختلف فى المذاكرة، إذ لا تميل للحفظ، وتشرح طريقتها قائلة: "أنا من النوع اللى بيكتب، مش بيحفظ.. كنت بعمل ملخصات بإيدى، عندى أجندات كتير جدًا، وده ساعدني.. لما باجى أحل بلاقى المعلومة حاضرة لأنى كتبتها وفاكرها".

كما لعب تنظيم الوقت دورًا مهمًا فى تفوقها، حيث توضح: "كنت بعمل جدول يومى للمذاكرة، وكل يوم لازم أحقق إنجاز معين فيه".

حنين لم تنسى دعم أسرتها، فالعائلة كلها هيأت لها الجو المناسب أيام الامتحانات: "ماما كانت قاعدة جنبى فى الأوضة، وأى حاجة بحتاجها بتجبها، حتى إخواتى الصغيرين كانوا محافظين على الهدوء عشانى، وماما كانت بتجى معايا الامتحانات كل يوم".

وبعد إعلان النتيجة، امتلأ البيت بالفرح، تقول: "كل العيلة جتلى وعملنا حفلة صغيرة فى البيت.. وبشكر بابا وماما على دعمهم، وبشكر كل المدرسين بتوعي".

حنين تطمح لدراسة البرمجة والانضمام إلى الكليات التكنولوجية، مؤكدة أن الثقة بالنفس هى مفتاح النجاح، وتنصح من سيدخلون الصف الثالث الإعدادى قائلة: "أهم حاجة الثقة بالنفس والثقة بالله.. وأى إنجاز حتى لو صغير، لازم تحس إنه كبير جواك علشان تكمل".